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Bariyere Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Bariyere Çarpan Otomobilde İki Yaralı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarptı. Kazada sürücü ve eşinin yaralanmasının ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda seyreden Ö.L.I. (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi N.I. (77), sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş - Güncel
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