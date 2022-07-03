"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı
AA - Samır Jordamovıc - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması
Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı
Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları
Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları
Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.
AA / Samır Jordamovıc - Güncel