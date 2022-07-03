"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı - Haberler

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"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı

AA - Samır Jordamovıc - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması

Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı

Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları

Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları

Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti.

AA / Samır Jordamovıc - Güncel

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