"Barış Yürüyüşü"ne katılacak gönüllüler Saraybosna'dan yola çıktı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Barış Yürüyüşü'ne katılan gönüllülerin toplanması Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'na çiçek koyma detayı Gönüllülerin yürüyüşe başlama detayları Yürüyüşün organizatörlerinden Muhamed Papic'in açıklamaları Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa soykırımından kaçanların orman yolundan "güvenli bölge" Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılacak grup, başkent Saraybosna'dan hareket etti. AA / Samır Jordamovıc - Güncel Saraybosna Tuzla Güncel Haberler

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