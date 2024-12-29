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Barış Manço Anısına Ses Yarışması Düzenlendi

Barış Manço Anısına Ses Yarışması Düzenlendi
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Anadolu pop ve rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Başiskele'de düzenlenen 'Her Zamanın Barış Abisi' ses yarışmasıyla anıldı. Yarışmada 20 öğrenci, Manço'nun şarkılarını seslendirdi.

Anadolu pop ve rock müziğinin usta ismi Barış Manço, Başiskele'de düzenlenen "Her Zamanın Barış Abisi" ses yarışmasıyla anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yarışmada ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim 20 öğrenci, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi.

Etkinlikte sahne alan öğrenciler "en iyi vokal, en iyi kostüm ve en iyi sahne performansı" kategorilerinde mücadele etti.

Yarışmanın onur konuğu ve jüri üyesi olan Lale Manço Ahıskalı, Barış Manço'nun kültürel mirasının böylesine anlamlı etkinlikle yaşatılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri 3 Ocak'ta verilecek.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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