'Barış Anneleri'nden MHP'ye ziyaret

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, 'Barış Anneleri' heyeti ile birlikte TBMM'de MHP grubunu ziyaret etti. Ziyarette barışı simgeleyen hediyeler takdim edildi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Barış Anneleri Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün ile beraber, siyasi partilere 'Anneler Günü' ziyaretlerine çıktı. Bu kapsamda, ilk ziyaret TBMM'de MHP grubuna gerçekleştirildi. MHP Grup Başkanvekilleri Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı süren görüşme yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü. Görüşmede; MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ve Erkan Akçay, 'Barış Anneleri'ne kırmızı karanfiller verdi. MHP'li Kılıç 'Barış Anneleri'ne sarı tülbent hediye ederken, anneler ise buna karşılık MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaştırılmak üzere barışı simgeleyen beyaz tülbent hediye etti. Görüşmenin ardından 'Barış Anneleri' gazetecilere açıklamada bulundu. Barış Annesi Müzeyyen Bütün, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Bizi kabul ettikleri, kapılarını açtıkları, taleplerimizi dinledikleri ve bizi karanfillerle karşıladıkları için de MHP'ye teşekkür ederiz. Temennimiz önümüzdeki günleri birlikte barış ve güzellikler içinde geçirmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
