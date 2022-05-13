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Barakada çıkan yangında yaralanan besici, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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Barakada çıkan yangında yaralanan besici, hayatını kaybetti

SAKARYA'da barakada yemek yaparken çıkan yangında yaralanan Hayati Özcan (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da barakada yemek yaparken çıkan yangında yaralanan Hayati Özcan (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynarca ilçesi Orta Mahalle'de geçen salı, öğle saatlerinde arazide kurduğu ağılda koyun besleyen Hayati Özcan, barakada yemek yaparken yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan Özcan, alevlerin arasında kalıp yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşan Özcan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, daha sonra sevk edildiği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Özcan, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Özcan'ın cenazesi, bugün Kaynarca ilçesinde toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Hayati Özcan, Sakarya, Yangın, Salı, Güncel, Haberler

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