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Baraka alev alev yandı

Baraka alev alev yandı
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YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bir baraka alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde bir baraka alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Esenköy Beldesi Aliye Hanım Mahallesi Ergenekon sırtlarındaki barakada gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler belde merkezinden de görülürken, yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Baraka kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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