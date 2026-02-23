Haberler

Tehlikeli Temizlik: Alakır Barajı'nda Ağaç Dalları Temizleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Barajı'daki dolusavakta metrelerce yüksekten su akarken ağaç dallarını temizleyen Nuri Yurtseven'in tehlikeli çabası cep telefonuyla görüntülendi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Barajı'daki dolusavakta metrelerce yüksekten su akarken ağaç dallarını temizleyen Nuri Yurtseven'in tehlikeli çabası cep telefonuyla görüntülendi.

Çayiçi Mahallesi'ndeki Alakır Barajı'nda alabalık üreten Nuri Yurtseven, dolusavakta takılı çalı ve ağaçları temizlemeya çalıştı. Su seviyesi yükselen barajda nehre boşaltımının yapıldığı dolusavakta yürüyen Yurtseven, hızla akan suda çalı ve ağaç dallarını temizledi. Yurtseven'in dolusavakta temizlik çabası barajı ziyaret edenler tarafından telefon kamerasıyla görüntülendi. Nuri Yurtseven, "Çalı ve atıkları temizlemiştim. Beni kamerayla çekmişler. 2019'dan itibaren ben burayı temizlerim. Yürdüğüm yer uzaktan göründüğü gibi tehlikeli değil. 15 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda bir yer" dedi.

Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında

Uçurumdaki cesedin sırrı çözüldü! En yakınları gözaltında
Aksaray'da korkutan obruk tehlikesi! 9'u büyük 86 obruk var

Bir kentimiz obruk kabusu yaşıyor
Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi, tahliyeler sürüyor

Serhat şehrimizde alarm! Taşan su seviyesi 2.5 metreye yükseldi
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku