Bangladeş'te Tren ile Otobüs Çarpıştı: En Az 12 Ölü, 20 Yaralı

COMİLLA, 23 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in Comilla kentine bağlı Sadar Güney Upazila ilçesindeki Padua Pazarı bölgesinde bir tren ile otobüsün çarpıştığı hemzemin geçit görülüyor, 22 Mart 2026.

Yerel polisin açıklamasına göre, pazar sabahı erken saatlerde bir trenin hemzemin geçitte yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 20 kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)

