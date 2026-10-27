Bangladeş'te son 24 saatte dang hummasından 11 kişi hayatını kaybetti

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Bangladeş'te dang humması nedeniyle yılbaşından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 400'e yükseldi.

Daily Sun gazetesinin Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberine göre, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması ülkede etkili olmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte dang humması nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 71 yeni vaka kaydedildi.

Bangladeş'te yılbaşından bu yana 128 bin 237 kişide dang humması tespit edilirken, hastalık nedeniyle 400 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dang humması nedeniyle geçen yıl 413, 2024'te ise 575 kişi hayatını kaybetmişti.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA