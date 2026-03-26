Bangladeş'te Padma Nehri'ne düşen otobüsteki 40 kişiden 26'sının cansız bedenine ulaşıldı
Bangladeş'te bir otobüsün Padma Nehri'ne düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda dalgıçlar, 26 kişinin cansız bedenine ulaştı.
The Daily Star'ın haberine göre, Bangladeş'in Rajbari bölgesinde 40 kişiyi taşıyan ve dün feribota girmeye çalışırken Padma Nehri'ne düşen otobüsteki yolcuları arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
10 dalgıcın görev aldığı, 4 ekip tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ordu, polis, sahil güvenlik ve yerel yönetim destek sağladı.
Kurtarma çalışmaları sonucunda 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 22'sinin naaşı ailelerine teslim edildi.
Rajbari İtfaiye ve Sivil Savunma Müdür Yardımcısı Dewan Sohel Rana, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Kazanın nedenini araştırmak için 5 kişilik komite kuruldu.