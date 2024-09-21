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Bandırma Kitap Günleri Başladı: Nazım Hikmet Temasıyla Etkinlikler Devam Ediyor

Bandırma Kitap Günleri Başladı: Nazım Hikmet Temasıyla Etkinlikler Devam Ediyor
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Bandırma Belediyesinin 6. kez düzenlediği 'Bandırma Kitap Günleri', 'Nazım Hikmet Ran' ana temasıyla başladı. Etkinlik, 29 Eylül'e kadar çeşitli yazarlar ve yayınevleri ile kitap severleri bir araya getirecek.

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, 29 Eylül'e kadar devam edecek.

Etkinliğin açılış programı, Yenikapı'dan Bandırma'ya feribotla "kitaba yolculuk" olarak adlandırılan sefer ile yapıldı. Sefere, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın yanı sıra yazar Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun katılarak, okurlar için kitaplarını imzaladı.

Dursun Mirza, AA muhabirine, festival adına heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Pandemide iki yıl yapılamadı. Başladığımızdan bu yana 8 yıl oldu. Çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Bandırmalılar kitapla, yazarla buluşmayı çok seviyor. 50 civarında yayınevi var. Yayınevleri büyük ilgi gösteriyor. Yayınevleriyle konuştuğumda en çok Bandırma'ya gelmeyi sevdiklerini söylüyorlar. Çünkü çok kitap satıyorlar. Yazarların gelmesi ilgiyi artırıyor." dedi.

Yazar Buket Uzuner de Bandırma Kitap Günleri'ne ilk defa katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer kitap fuarlarından farklı olarak feribotta sürpriz olarak yolculara kitap dağıtılması ve yazarlarla tanışılması benim çok hoşuma gitti. Bunu oyunbaz bir fuar açılışı olarak görüyorum. Edebiyat, sanat oyunla, oyun kurmakla çok ilgilidir. Yoksa anlattığınız, hepimizin hikayelerinde aynı şeydir. Aşk ve ölümü anlatırız. Oyunu kurmak, her yazarın kendi yeteneğiyle ilgilidir. Bunu o yüzden çok sevdim. Bir yazar için bu aslında bir atölye çalışması gibi bir şey.Türkiye'nin hemen her yerindeki kitap fuarlarına gitmeyi, özellikle genç kızlar için gitmeye çok özen gösteriyorum."

Ahmet Ümit ise ilk yapıldığı andan itibaren festivalde okurlarıyla bir araya geldiğini söyleyerek, "Feribotta kitap imzalamak oldukça orijinal bir fikirdi. O günden bu yana 8 yıl geçti. Bu çok kıymetli bir şey. Çocuklarımızı bedensel olarak besliyoruz. Ruhlarını beslemek çok önemli. Burada en etkili şey edebiyat. Kitap okuma alışkanlığı yaratmak, edebiyata ilgiyi artırmak anlamında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Bandırma Kitap Günleri, 9 gün boyunca yazarları, oyuncuları, sunucuları, yayınevlerini ve kitapseverleri bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında söyleşiler, imza günleri, şiir dinletisi ve konserler düzenlenecek. Katılımcılar, kitaplara özel indirimlerle ulaşma fırsatı da bulacak.

Program hakkında

Etkinliğe Ahmet Ümit ve Buket Uzuner'in yanı sıra Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Sunay Akın'nın da arasında bulunduğu birçok yazar, şair ve gazeteci katılacak.

İmza ve söyleşi etkinlikleri Sibel Uzun, Ece Üner, Sinan Yaşar, Şebnem Burcuoğlu, Merve Yıldırım, Balçiçek İlter, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Yılmaz Arı, Sinan Kıyanç, Dilek Cesur, İrfan Donat, Eray Hacıosmanoğlu, Doç. Dr. Özgür Bolat, Dursun Ali Yaz, Hayati İnanç, Serhat Yabancı, Naim Babüroğlu ve İsmail Arı katılımıyla yapılacak.

Haluk Çetin ve Kseniia Prostitova dinletilerinin yanı sıra Dengin Ceyhan, Mahmut Çınar, Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrasının "Nazım'a Şarkılar" ve Kehribar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı konserleri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

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