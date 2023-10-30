Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi'ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Gemi Müzesi'ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü coşkusunu yaşayan yaklaşık 5 bin kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan, "Milli Mücadele" ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çeken Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023 yılında, bugün itibarıyla yaklaşık 350 bin kişi ziyaret etti. Müze 2021 yılında 42 bin 72'si öğrenci 174 bin 735 kişiyi, 2022 yılında ise 63 bin 566'sı öğrenci 259 bin 107 kişiyi ağırladı.

Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'a gelen herkesin ilk olarak görmesi gereken yerlerden birisinin Bandırma Gemi Müzesi olduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Bandırma Gemi Müzesi kentimiz ve ülkemiz için simge noktalardan birisi. Çok önemli bir müze. Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında Bandırma Vapuru'nun önemli bir rolü bulunuyor. Bandırma Vapuru bundan 104 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a getirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir ülkenin tarihini değiştirdi. Bandırma Vapuru ile birlikte Samsun'a gelen Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk ateşini burada yaktı. Bu gururu taşıyan Samsun'da 100'üncü yıl coşkusunu çok daha heyecanlı bir şekilde yaşıyoruz. 100. yıl heyecanını doyasıya yaşadığımız bu günlerde tüm vatandaşlarımızı 'Milli Mücadele ruhunu hissetmek için müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

Müze sorumlusu, sanat tarihçisi Ayhan Çırak ise "Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu uğurda canını veren kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde müzede çok yoğun şekilde ziyaretçileri ağırladıklarını vurgulayan Çırak, "100. yıl coşkusunu burada hep beraber yaşıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müzemizi yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Bayram öncesinde son bir haftadır zaten ziyaret eden vatandaşlarımızın sayısında bir yoğunluk başlamıştı. 100. yıl dönümünde de çok büyük bir ilgi oldu. Artarak devam eden Cumhuriyet coşkusuyla vatandaşlarımızı müzemizde ağırlamaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Görev talimatnamesi, İngiliz Vizesi, Karargah Heyetini içeren belgeler üzerinden tarihsel bir yolculuğun gerçekleştirildiği müzede ayrıca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a vardığını bildiren telgrafı ve Havza, Amasya, Erzurum yolculuklarına dair önemli vesikalar sergileniyor.

Sergi salonunda ayrıca Atatürk'e ait orijinal Belçika yapımı Nagant marka beylik tabanca, Dolmabahçe Sarayı'nda ve Savarona Yatı'nda giymiş olduğu kıyafetlerin replikaları da yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının Samsun basınına yansımaları, Samsun'da gerçekleştirilen yas törenleri, Atatürk'ün vefat raporu, vasiyetnamesi ve vasiyetnamenin noter onayı Cumhuriyet arşivinden alınan suretlerinin de sergilendiği müzede, Ulu Önder'in yaşamı boyunca kaleme aldığı 14 kitaptan örnekler yer alıyor.

Bandırma Vapuru'nun çıkış alanı olan arka güverte kısmında tefriş salonu olarak isimlendirilen bir kamara yer alıyor.

İçinde 5 bal mumu heykel bulunan bu kamarada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bir toplantı anı canlandırılıyor.

Gemi Kaptanı, Yardımcısı ve Katibi temsilen bal mumu heykellerin yer aldığı geminin orta bölümünde bulunan Kaptan Köşkü'nde pusula, hız kontrol paneli, denge pusulası gibi pek çok eser bulunuyor.