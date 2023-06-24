Bandırma'da taksinin motosiklete çarpması: 1 yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, taksinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Atatürk Caddesi'nde seyreden Özden U. (60) idaresindeki 10 T 2049 plakalı taksi, Muhammed Özen'in (17) kullandığı 10 AGY 134 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü, sol bacağından yaralandı. Özen'e, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, taksinin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde seyreden Özden U. (60) idaresindeki 10 T 2049 plakalı taksi, Muhammed Özen'in (17) kullandığı 10 AGY 134 plakalı motosiklete çarptı.
???????Çarpmanın etkisiyle motosikletinden düşen sürücü, sol bacağından yaralandı.
Özen'e, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.