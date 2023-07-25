Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Sahte Döviz Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte döviz süren 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla piyasaya sahte döviz süren 2 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin Bandırma ilçesinde yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile koordineli olarak başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli kaldıkları evde yakalandı. Adreste yapılan aramada 126 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hatice Dağlı - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title