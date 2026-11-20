Bandırma'da kediye vuran şüpheli tutuklandı, kedinin sol gözünü kaybettiği öğrenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kedinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tedavisi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde süren kedinin vücudunda kırıklar bulunduğu ve sol gözünü kaybettiği öğrenildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kediyi darbeden şüpheli tutuklandı.
Bandırma'da bir kedinin darbedilmesine ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde tedavisi devam eden kedinin vücudunda kırıkların bulunduğu ve sol gözünü kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: AA