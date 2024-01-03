Bandırma'da inşaatta fenalaşan genç hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gencin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
17 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatın içinde fenalaşan C.H'yi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezine durumu bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.