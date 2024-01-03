Bandırma'da inşaatta fenalaşan genç hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaatta fenalaşan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

17 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatın içinde fenalaşan C.H'yi fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezine durumu bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.