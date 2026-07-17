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Bandırma'da Geri Dönüşüm Deposunda Yangın

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

1) BANDIRMA'DA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında kırsal Hıdır Mahallesi'ndeki özel bir geri dönüşüm deposunda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Plastik geri dönüşüm malzemelerinin yanmasıyla alevler kısa sürede büyürken, yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgedeki enerji akışı da kesildi.

4 itfaiye aracı, 1 su ikmal tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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