Bandırma'da Evde Yangın Çıktı, Patlama Nedeniyle Başladı
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, gaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı bir patlama sonrası başladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Paşabayır Mahallesi 16016. Sokak'taki bir apartmanın 4. katında Ö.A'ya ait evde yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz dağıtım firması ekiplerince binanın gaz akışı kesildi.
Gaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlamanın ardından başladığı belirlenen yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı