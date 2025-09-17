Haberler

Balya Makinesine Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde, balya makinesine kıyafeti takılan 28 yaşındaki Fuat Malgaz ağır yaralandı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IĞDIR'ın Kerimbeyli köyünde, balya makinesinin şaft kısmına kıyafetinin takılması sonucu yaralanan Fuat Malgaz (28), kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde, Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Fuat Malgaz'ın kıyafeti, balya makinesinin şaftına takıldı. Ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin yardımıyla, kapıldığı makineden kurtarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Malgaz, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Malgaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
