ABD'nin Baltimore şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru vuruldu

ABD'nin Maryland eyaletinde, Baltimore'da bir sinagog yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda bir polis memuru yaralandı. Olay sonrası çevredeki halka uzak durmaları uyarısı yapıldı.

ABD'nin Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memurunun vurulduğu bildirildi.

Baltimore Polis Departmanı yetkililerinin açıklamasına göre, şehrin kuzeybatısındaki Park Heights Caddesi'nde Baltimore Agudath Israel Sinagogu'nun yakınında silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine kolluk kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde çıkan çatışmada, bir polis memuru ile saldırgan olduğu tahmin edilen kişi vuruldu.

Polis memuru hastaneye sevk edilirken, şüphelinin durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.

Yakın çevredeki halka, olay yerinden uzak durulması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

