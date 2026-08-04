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Bolu'da balkondan düşen genç kadın yaralandı

Bolu'da balkondan düşen genç kadın yaralandı
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Bolu'da 21 yaşındaki S.G., 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU'da, 2'nci kattaki evin balkonundan düşen S.G. (21) isimli kadın, yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kültür Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. S.G. dengesini kaybedip, 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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