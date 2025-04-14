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Balkondan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Köşk ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Serkan A., hastanede 6 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde balkondan düşerek ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Serkan A. (29), 6 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle Serdaroğlu Mahallesi Gazi Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki balkonundan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Serkan A'nın cenazesi Karatepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Kaynak: AA / Cem Kalkan - Güncel
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