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Balkondan Düşen 69 Yaşındaki Adam 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Balkondan Düşen 69 Yaşındaki Adam 5 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Çivril ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ali Aslan (69), yoğun bakımda 5 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ali Aslan (69), tedavi gördüğü yoğun bakımda 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 4 Ekim'de Yassıhöyük Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Çiftçi emeklisi Ali Aslan, evinin balkonundan dengesini kaybedip 3 metreden beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Aslan, sağlıkçılar tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Aslan, bugün hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Aslan Jandarma Denizli Çivril

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