Balkonda Temizlik Yaparken Seyyar Merdivenden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum'da, evinin balkonunda temizlik yaparken seyyar merdivenden düşen kadın yaşamını yitirdi.

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi Nazif Kuran Sokak Ayyıldız Sitesi'nde eşi ve oğluyla yaşayan G.Ö. (61), mutfak balkonunda temizlik yaparken seyyar merdivenden düştü.

Durumu fark eden oğlu ile eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu G.Ö'nün yüzünde şişlik bulunduğu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucu G.Ö'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

G.Ö'nün tansiyon hastası olduğu öğrenildi.