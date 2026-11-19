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Balkan üniversitelerinin rektörleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Trakya Üniversitesinin öncülüğünde düzenlenen "Balkan Üniversiteleri İklim Eylemi" panelinde bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, konferansın Mavi Bölge alanında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler üstlendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da katıldığı panelde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Elbasan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elvira Fetahu ve Burgaz Özgür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Milen Baltov yer aldı.

Rektörler, Balkan Üniversiteler Birliği bünyesinde iklim değişikliği konusunda ortak araştırma yürütme, bilimsel veri ve deneyim paylaşımını artırma olanaklarını değerlendirdi.

Hatipler, iklim değişikliğiyle mücadelenin bölgesel ve küresel ölçekte ortak sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Balkan üniversitelerinin bilimsel birikimlerini ve araştırma kapasitelerini bir araya getirmesinin önemini vurgulayan Hatipler, Trakya Üniversitesinin bu alanda bölgesel iş birliklerine öncülük etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA