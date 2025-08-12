Balkan Ülkeleri Ortak Silah Alımı İçin Bir Araya Geliyor

Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan, savunma alanında imzaladıkları deklarasyonu somutlaştırmak için ortak silah alımı konusunda çalışmalar yürütüyor. Ülkeler, bireysel siparişler yerine tek bir sipariş vermeyi planlıyor.

Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan, 18 Mart'ta savunma alanında imzaladıkları deklarasyonun somutlaştırılması amacıyla ortak silah alımı konusunda çalışmalar yürütüyor.

Kosova Savunma Bakanlığı Sözcüsü Liridona Gashi, AA muhabirine, ortak silah alımı çalışmasını doğrularken, Kosova Güvenlik Gücü ve deklarasyonu imzalayan ülkelerin ordularının taleplerine uygun olarak işbirliği planlarının da hazırlandığını vurguladı.

Konuyla ilgili ülke basınına açıklama yapan Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ise ülkelerin ayrı sipariş vermesi yerine tek bir sipariş verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Özellikle ABD'den daha fazla alım yapıldığında silahların daha ucuz ve daha hızlı geldiğini belirten Maqedonci, alımların her ülkenin kendi ulusal fonlarıyla yapılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Maqedonci, deklarasyonda belirtildiği üzere, özellikle Kosova'nın NATO'ya üye olabilmesi için ön koşul olan Barış için Ortaklık programına üyeliği konusunda Arnavutluk ve Hırvatistan'ın destek vermesini beklediğini ifade etti.

Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan savunma bakanları, 18 Mart'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki görüşmeleri ardından ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, savunma sanayisi ve teknolojisinin geliştirilmesi ile bölgedeki askeri etkileşimin artırılmasını kapsayan işbirliği deklarasyonuna imza atmıştı.

Sırbistan, söz konusu deklarasyona tepki göstermişti.

