Balkan Şehitlerini Anma Günü mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Edirne Müdafii Şükrü Paşa ve kahraman askerlerin destansı direnişinin Türk tarihinin en onurlu sayfaları arasında yer aldığını belirtti.

Gencan, mesajında, 113 yıl önce Balkan Harbi'nin en zorlu günlerinde ortaya konulan direniş ruhunun bugün modern Edirne'yi inşa ederken kendilerine rehber olduğunu ifade etti.

26 Mart'ın Edirne'nin vatan toprağına bağlılığının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Gencan, şunları kaydetti:

"Tarihin en hüzünlü ama bir o kadar da kahramanca mücadelelerinden biri olan 26 Mart, Edirne'nin vatan toprağına duyduğu sarsılmaz sadakatin en büyük kanıtıdır. Şükrü Paşa komutasındaki ordumuzun ve Edirne halkının açlığa, hastalığa ve ağır kış şartlarına rağmen gösterdiği direnç, bugün bu topraklarda özgürce yaşamamızın temelidir. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu kadim şehri, onların mirasına layık şekilde geleceğe hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur."

Balkan Harbi sırasında yaşanan göç dalgaları ve toplumsal acıların hafızalardaki yerini koruduğunu belirten Gencan, o dönemde yaşananların barışın ve birlikte yaşama kültürünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Gencan, geçmişin derin izlerini yüreklerinde taşıyarak milli birliği diri tutacaklarını, Edirne'yi Cumhuriyet'in ışığında huzurlu bir geleceğe taşıma kararlılığında olduklarını bildirdi.

Mesajının sonunda Gencan, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Edirne'yi müdafaa eden Şükrü Paşa'yı ve vatan toprağı için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği fedakarlıkların unutulmayacağını belirtti.

İba, özellikle Balkan Savaşları sırasında hayatını kaybeden şehitlerin, milletin birlik ve beraberlik ruhunun en önemli simgeleri olduğunu ifade etti.

Edirne'nin 1912'de Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği savaşta Mehmet Şükrü Paşa komutasında 155 gün savunulduğunu, ancak 26 Mart 1913'te işgal edildiğini hatırlatan İba, şunları kaydetti:

"İşgalle birlikte Sarayiçi mevkiinde esir tutulan binlerce vatan evladı günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş, ancak açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. 26 Mart'ta işgale uğrayan Edirne, Enver Paşa komutasındaki birliklerimiz tarafından 21 Temmuz 1913'te yeniden vatan topraklarına katılmıştır."

Şehitlerin canları pahasına koruduğu topraklarda bugün özgürce yaşandığını vurgulayan İba, milletin birlik ve beraberliğinin tarih boyunca tüm zorlukların aşılmasını sağladığını ifade etti.

İba, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, genç nesillerin tarih bilinciyle yetişmesinin önemine dikkati çekti.

Mesajının sonunda İba, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz hatıraları daima kalbimizde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.