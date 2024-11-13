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Balışeyh Belediye Başkanlığına Savaş Akyüz Seçildi

Balışeyh Belediye Başkanlığına Savaş Akyüz Seçildi
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hilmi Şen'in yerine, AK Parti'li Savaş Akyüz yeni belediye başkanı olarak seçildi. Seçim sonrası açıklama yapan Akyüz, adaletli bir seçim yaptıklarını belirtti.

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belediye Başkanı Hilmi Şen'in (50) yerine, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Savaş Akyüz, belediye başkanı seçildi. Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, 4 Kasım'da makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen'in (36) silahlı saldırısına uğradı. Olayda, Şen ile şoförü Mikail Çelikkol (40) hayatını kaybederken, otomobildeki Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül (42) ise yaralandı.

Hilmi Şen'in ölümüyle boşalan Balışeyh Belediye Başkanlığı görevi için belediye meclisinde seçim yapıldı. 9 meclis üyesinden AK Parti'li belediye meclis üyeleri Savaş Akyüz ile Ömer Sancak, aday oldu. 9 oyun 5'ini alan Savaş Akyüz, yeni belediye başkanı seçildi. Belediye binası önünde açıklama yapan Akyüz, "Seçim Balışeyh'imize hayırlı olsun. Adaletli bir seçim yaptık" dedi.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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