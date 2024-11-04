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Balışeyh Belediye Başkanı ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Balışeyh Belediye Başkanı ve Şoförü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ikili yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının faili, başkanın yeğeni Erdem Şen olarak belirlendi.

BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Saldırıda yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

SALDIRGAN YEĞENİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hilmi Şen'in yeğeni Erdem Şen olduğu öğrenildi. Gözaltında sorgusu süren Erdem Şen'nin ilk ifadesinde, Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kendisini işe almak için söz verdiğini ve sözünü yerine getirmeyince de saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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