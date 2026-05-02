Balıklıgöl'de bahar yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl'de, ilkbaharda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Şanlıurfa'da bahar havasını ve hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda da dua ediyor.