Balıkesir Üniversitesi'nde Deprem Nedeniyle Eğitim Taşınıyor

Güncelleme:
Balıkesir Üniversitesi Senatosu, Sındırgı Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitim faaliyetlerini deprem sonrası koşullar nedeniyle Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ne alma kararı aldı. Öğrenciler için barınma ihtiyaçları karşılanacak.

Balıkesir Üniversitesi Senatosu, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ile bölgede artçı sarsıntıların sürmesi nedeniyle Sındırgı Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitim sürecine ilişkin yeni bir karar aldı.

Üniversite Senatosu'nun aldığı karar doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) değerlendirmeleri de dikkate alınarak, Sındırgı Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen tüm programların eğitim-öğretim faaliyetlerinin Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ne taşınmasına karar verildi.

Senato, deprem sonrası koşulların yeniden değerlendirilmesi sonucunda yüz yüze eğitimin sürdürülmesinin öğrencilerin akademik bütünlüğü ve özellikle uygulamalı derslerin sağlıklı yürütülebilmesi açısından daha uygun bulunduğunu açıkladı.

Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlıkların da tamamlandığı belirtilirken, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan görüşmelerin ardından Sındırgı'dan taşınacak öğrenciler için Çağış Kampüsü'ndeki yurtlarında gerekli kapasitenin tamamen ayrıldığı bildirildi.

Üniversite yönetimi, yurt binalarının güncel Deprem Yönetmeliği'ne uygun şekilde yeni inşa edildiğini, öğrencilerin güvenli bir ortamda konaklamaları için tüm koşulların sağlandığını vurguladı.

Karara göre, Sındırgı Meslek Yüksekokulu'nda yer alan programların 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılının kalan kısmı ile bahar yarı yılındaki ders ve sınavları Balıkesir Çağış Kampüsü'ndeki akademik birimlerde yüz yüze yapılacak.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
