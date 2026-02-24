Haberler

Balıkesir'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Poyraz Sokak'ta M.P'ye ait bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Konteynerde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman
