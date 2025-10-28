Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının merkezi Sındırgı ve derinliği 6,18 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel