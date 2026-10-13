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Balıkesir Manyas'ta kırsal mahalledeki evde çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu

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Balıkesir Manyas'ta kırsal mahalledeki evde çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu
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Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Hacıosman Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında evde 1 kişi ölü bulundu, ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, yangın çıkan evde 1 kişi ölü bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Hacıosman Mahallesi'ndeki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ekipler, ev sahibi İsmail Artunç'a (90) ait olduğu değerlendirilen ceset buldu.

Ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Artunç'un oğlu ve geliniyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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