Balıkesir Karesi'de Arazide Yangın: Hava ve Karadan Müdahale Başladı

Balıkesir Karesi'de Arazide Yangın: Hava ve Karadan Müdahale Başladı
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Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Ziyaretli Mahallesi'nde çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde arazide çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Ziyaretli Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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