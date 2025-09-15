Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İvrindi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 3 araç ve 6 personel müdahale etti.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Büyükyenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ormanlık alanda etkili olan alevler, 3 araç ve 6 personelin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel