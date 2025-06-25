Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 2 saat içinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saat içinde yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gökçeler Mahallesi'nde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik sürede geniş alana yayılmadan kontrol altına aldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Haber-Kamera: Şevki MORALI/ İVRİNDİ (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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