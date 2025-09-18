Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kalıcı deprem konutlarının temeli atıldı

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde temelini atacakları konutların nitelikli ve depreme karşı dayanıklı inşa edileceğini, en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak yuvalara dönüşeceğini belirtti.

Sungur, Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen "Kalıcı Deprem Konutları Temel Atma Töreni"nde, bilimsel çalışmalara göre aktif fay hatları üzerindeki Türkiye'de birçok bölge ve şehrin deprem riski altında olduğuna dikkati çekti.

Malatya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde büyük can ve mal kayıpları olduğunu, yüz binlerce konut ve iş yerinin zarar gördüğünü hatırlatan Sungur, "Hamdolsun ki devletimizin gücü, milletimizin gösterdiği birlik ve beraberlikle bu felaketlerin üstesinden gelinmiş, yıkılan şehirlerimiz yeniden inşa ve ihya edilmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Eylül'de Malatya'da düzenlenen törenle 300 bininci konutun kura ve teslimlerinin yapıldığını anımsatan Sungur, yıkılan evlerin insanların sabrı, samimiyeti ve sevinciyle yeniden inşa edilerek güvenli ve huzurlu yuvalara dönüştüğünü anlattı.

Sungur, Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem sonrasında Bakan Kurum'un başkanlığında, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içinde yaraların bir an önce sarılması için çalışmalara başlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bakanlık ve AFAD Başkanlığının yaptığı tespitler neticesinde Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin merkez ve köylerinde toplam 520 konut, 11 ticari ünite, 23 ahır ve 1 caminin yapılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede TOKi olarak plan ve projeleri hazırlayıp gerekli etütleri yaparak Sındırgı merkez ve köylerinde 496 konut, Bigadiç'te ise 10'u yangın, 14'ü de deprem kaynaklı olmak üzere 24 köy evinin ihalesini yaparak inşa sürecini başlattık. Temelini atacağımız bu konutlar, nitelikli ve depremlere karşı dayanıklı inşa edilecek olup inşallah en kısa sürede tamamlanarak ailelerin huzur ve güven içinde yaşayabileceği sıcak yuvalara dönüşecek."

"Devletimiz, vatandaşların yaralarını sarma noktasında Balıkesir'deydi"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da depremle sarsılan ilçede vatandaşların konutları ve iş yerlerinin zarar gördüğünü, depremden hemen sonra ilgili bakanların bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin hemen göreve çağrıldığını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Biz, Ankara'dan koordinasyonu sağlıyorduk. AFAD Başkanlığı'ndaki arama kurtarma müdahale ekipleri, hemen bölgeye intikal etmişlerdi. Vatandaşların yaralarını sarma noktasında da devletimiz, Balıkesir'deydi. Depremlerden sonra ilk akla gelen, geçici barınma ihtiyacı için çadır kurmaktır. Sındırgı'da da bu oldu. AFAD, daha depremden 24 saat geçmeden Sındırgı'ya, içinde beyaz eşyası, termosifonu ve diğer ihtiyaçları da olan konteynerler indirdi ve 48 saat dolmadan vatandaşlarımız, elektriği bağlanmış, altyapısı çekilmiş konteynerlerde yaşamaya başladı."

Karaloğlu, depremin üzerinden sadece 39 gün geçtiğini, bugün kalıcı konutların temelinin atıldığını ifade ederek, yeni konutların sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da depremden kısa süre sonra kalıcı konutlarının temelinin atılmasının, AK Parti hükümetlerinin eser ve hizmet siyasetinin, vatandaşlara hassasiyetinin sonucu olduğunu aktardı.

Uygur, AK Parti'nin "Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diyerek kurulduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin her köşesinde eğitimden ulaşıma, toplu konutlardan sosyal konutlara, sağlığa kadar her alanda, milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini yükselttik. Bundan sonra da milletimiz için eser, hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise ilin deprem bölgesi olduğunu, ilgili kurumlarla kenti dirençli ve depreme dayanıklı hale getirmek için mücadele ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve AK Parti Sındırgı İlçe Başkanı İsmail Uluhan, Bakan Kurum'a Yağcıbedir halısı hediye etti.

Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından protokol üyeleri ve Sındırgılı kadınların katılımıyla butonlara basılarak, konutların temeli atıldı.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, ilçe başkanları ve kurum amirleri katıldı.