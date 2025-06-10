Balıkesir'in Bigadiç İlçesinde Orman Yangını
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinin Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz sevk edildi.
BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bigadiç ilçesi kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, yangına ilk müdahale 7 dakika sonra söndürme helikopteriyle yapıldı. Bölgeye toplam 3 uçak, 4 helikopter ve 6 arazöz ile 2 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel