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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çaldere Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Çaldere Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgeye gelen 60 personelden oluşan ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu.

Yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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