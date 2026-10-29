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Balıkesir Gönen'de dereler taştı, hasadı yapılmamış çeltik tarlaları zarar gördü

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Balıkesir Gönen'de dereler taştı, hasadı yapılmamış çeltik tarlaları zarar gördü
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Tütüncü Mahallesi'ndeki Tütüncü ve Çerpeş dereleri taştı. Taşkın nedeniyle hasadı yapılmamış çeltik tarlaları zarar görürken bölgeye sevk edilen ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerde taşkın meydana geldi, hasadı yapılmamış çeltik tarlaları zarar gördü.

İlçe genelinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Tütüncü Mahallesi'ndeki Tütüncü ve Çerpeş dereleri taştı.

Taşkın nedeniyle bölgedeki henüz hasat edilmemiş çeltik tarlalarında hasar oluştu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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