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Balıkesir Edremit'teki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangına müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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