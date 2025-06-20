Balıkesir Dursunbey'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Cebeci Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Sazkanal Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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