Balıkesir Dursunbey'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cebeci Mahallesi Sazkanal Sokak'taki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.