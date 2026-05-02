Balıkesir'deki trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi Manisa'da defnedildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren İstihkam Uzman Çavuş Kemal Can Sert, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası Sert'in (33) Türk bayrağına sarılı naaşı, Sart Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından askeri törenin düzenlendiği Yukarı Sart Camisine getirildi.

Törende Kemal Can Sert'in eşi Emine Sert ile çocukları Kahraman ve İlayda Sert gözyaşı döktü.

Burada kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Sert'in yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Bircan Baycan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve vatandaşlar katıldı.

Kaza

Dün, Muğla'ya gitmek için Tekirdağ'dan yola çıkan Pamukkale firmasına ait K.U. idaresindeki 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrilmiş, otobüsteki yolcular Nazire Akova, Elif Kel ve İstihkam Uzman Çavuş Sert olay yerinde yaşamını yitirmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Onay Ozan
