Balıkesir'de Zift Yüklü Kamyon Devrildi, Ulaşım Aksadı
Balıkesir'in Havran ilçesinde zift yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu Balıkesir-Edremit kara yolunda ulaşım bir süre aksadı. Yangına müdahale eden ekipler, yolu kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açtı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde zift yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu Balıkesir- Edremit kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Şapçı mevkisinde Balıkesir'den Edremit istikametine giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen zift yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen sebeple devrildi.
Kazanın ardından kamyonda çıkan yangına, bölgede devriye gezen Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülen kamyondaki alevler nedeniyle Balıkesir-Edremit kara yolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Yolun temizlenmesinin ardından, kara yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.