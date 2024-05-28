Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

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