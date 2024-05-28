Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otobüsün bagaj bölümü kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde alev alan yolcu otobüsündeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balıkesir-Bursa kara yolu üzerinde Susurluk Atatürk Parkı mevkinde meydana gelen olan olayda şoför İ.H. yönetimindeki 60 BD 471 plakalı otobüsün arka kapı merdiven bölümünde yangın çıktı.
İçerisinde 20 yolcusu bulunan otobüste iddiaya göre yangın kahve makinesinin elektrik aksamında meydana gelen ark-kontak arızası sonucunda meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği Ekipleri otobüsün arka kapı kısmındaki yangını büyümeden söndürdü. Yangında otobüsün bagaj bölümü kullanılmaz hale geldi.
Şans eseri kimsenin yaralanmadığı veya dumandan etkilenmediği yangın sonrası otobüste maddi hasar meydana geldi.