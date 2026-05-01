Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 31 yaralı -1 / Haber eklendi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı