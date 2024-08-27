Balıkesir'de yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü
Balıkesir'in Havran ilçesinde Madra Dağı Halaçlar mevkisinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yıldırımın yol açtığı orman yangını söndürüldü.
Madra Dağı Halaçlar mevkisinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı gören orman gözetleme kulesi görevlileri, durumu merkeze bildirdi.
Alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce havadan ve karadan müdahale edildi. İki uçak ve bir helikopter ile havadan, iki arazöz ile karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.