Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı
Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sentetik uyuşturucu hap, kubar esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Balıkesir'in Gönen ve Erdek ilçelerinde, uyuşturucu imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, istihbari çalışmalar neticesinde iki ilçede belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kubar esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ile bıçak ele geçirildi.
Uyuşturucu üretip sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.