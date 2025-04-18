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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Narkotik köpeği "Fırtına"nın da destek verdiği operasyonda satışa hazır 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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